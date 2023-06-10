Вагнер Лав: возраст всегда будет предрассудком для многих

Накануне своего 39-летия бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как его переход в «Спорт» (Ресифи) дважды срывался, в том числе из-за возраста.

24 июня прошлого года Лав впервые узнал об интересе «Спорта». Ему позвонил Ансельмо Сбрагиа, старый друг и тренер по физподготовке, с просьбой присоединиться к команде, выступающей в бразильской Серии B под руководством Жилмара Даль Поццо. Два дня спустя тренер был уволен, и переговоры пришлось свернуть, не начав. По словам бразильского футболиста, Ансельмо попросил его набраться терпения и одновременно убедил, что клуб серьёзный. Несколько недель спустя «Спорт» объявил имя нового тренера, но Лиска сразу же отверг кандидатуру экс-армейца из-за его возраста. В конце концов, терпение игрока было вознаграждено. После серии неудач Лиска был уволен, а для Клаудинея Оливейры возраст Лава не стал помехой.

«В тот момент, когда Лиска отказался от меня, я всё ещё думал о том, чтобы выступать за пределами Бразилии. Возраст всегда будет предрассудком для многих. Я знал, что может возникнуть определённая дискриминация относительно моего возраста, недоверие. Но Клаудиней, который прибыл в конце июля, после того как Лиска уехал в «Сантос», немедленно согласился, когда услышал о моей заинтересованности.

Мы договорились о зарплате, быстро пришли к соглашению, и я здесь до сих пор. У меня были и другие предложения, но наиболее привлекательным вариантом для меня был «Спорт». Я всё ещё конкурентоспособен, я хочу бороться за что-то. «Спорт» даёт мне это», – сказал Лав в интервью O Globo.

В 51 матче за «Спорт» Вагнер Лав забил 26 голов и отдал девять голевых передач, с его помощью клуб выиграл чемпионат штата Пернамбукано в 2023 году. Футболист ставит перед собой цель вывести клуб в Серию А.