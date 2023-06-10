Сперцян — об Ивиче: он делает всё, чтобы «Краснодар» взял свой первый трофей

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о совместной работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Мы постепенно принимаем его, подстраиваемся под новые требования. Ивич приехал в новую страну, чемпионат, ему самому тоже нужно время для адаптации. Но то, какой футбол мы показываем сейчас, на сто процентов заслуга тренера.

По весне «Краснодар» играл хорошо, были классные победы. Могу сказать, что именно благодаря мистеру мы сумели дойти до Суперфинала. Это полностью его заслуга. Он знает, как правильно готовиться к большим играм, как выигрывать трофеи, и делится своим богатым опытом с командой.

Надеемся, что его советы помогут «Краснодару». Тренер делает всё, чтобы клуб завоевал свой первый титул. Описать Ивича тремя словами? Дисциплина. Трудолюбие. Жёсткость», — цитирует Сперцяна пресс-служба Российского футбольного союза.