«Тулуза» собирается уволить Филиппа Монтанье

Руководство «Тулузы» в ближайшее время намерено уволить главного тренера Филиппа Монтанье, сообщает L'Equipe.

58-летний специалист, чей контракт с клубом действует до июня 2024 года, привёл клуб к победе в Кубке Франции – 2023, а в прошлом сезоне под его руководством «фиалки» вернулись в Лигу 1, финишировав во главе таблицы второго дивизиона Франции. В пятницу, 9 июня, Монтанье ушёл в отпуск, воздержавшись от комментариев.

Позиции тренера пошатнул серьёзный проступок его помощника Микаэля Дебёва во время паузы на чемпионат мира (подробности остались за кадром, а сам специалист был также уволен). Главная же причина отставки, судя по сообщениям французских СМИ – низкое итоговое место команды в таблице французской Лиги 1 (13-е место). Во вторник президент клуба Дамьен Комолли напомнил, что перед началом сезона целью команды было занять 10-е или 11-е место.

Заменить Монтанье планируют испанцем Карлесом Мартинесом Новеллом. 39-летний специалист уже работает в штабе и теперь пойдёт на повышение. Нанятый этой зимой, он имеет лицензию УЕФА и якобы идеально вписывается в проект владельцев клуба, компании RedBird Capital Partners.