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Радимов — о финале ЛЧ: «Сити» разгромит соперника. По всем параметрам он сильнее «Интера»

Радимов — о финале ЛЧ: «Сити» разгромит соперника. По всем параметрам он сильнее «Интера»
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Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов — 2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Сетка у «Сити» в ЛЧ была сильнее. Такие команды, как «Бавария» или «Реал», могли оказаться в финале. Надо уметь терпеть в футболе. Но думаю, что «Сити» сейчас очень уверен в себе. По всем параметрам он сильнее. Они сейчас выбили сильнейших.

Девять из десяти матчей выигрывает фаворит. Интересно будет посмотреть, если «Интер» первым забьёт. Но в этом году с приходом Эрлинга Холанда «Сити» играет разнообразнее. «Сити» разгромит соперника, вынесет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» пройдет в субботу, 10 июня, на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.

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