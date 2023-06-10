Николас Отаменди продлил контракт с «Бенфикой»
Поделиться
Аргентинский защитник Николас Отаменди продлил контракт с португальской «Бенфикой». Об этом сообщается в «твиттере» клуба.
Новое соглашение с 35-летним защитником рассчитано до 2025 года.
Отаменди перешёл в «Бенфику» в 2020 году из «Манчестер Сити» за € 15 млн. В нынешнем сезоне Николас принял участие в 46 матчах команды во всех турнирах. В декабре 2022 года Отаменди выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины.
Нынешний сезон чемпионата Португалии «Бенфика» завершила на первой строчке турнирной таблицы. «Орлы» набрали 87 очков в 34 матчах, опередив финишировавший вторым «Порту» на два очка. Также «Бенфика» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила «Интеру» (0:2, 3:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2023
-
00:43
-
00:34
-
00:26
-
00:18
-
00:09
-
00:04
-
00:03
- 9 июня 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:48
-
23:36
-
23:23
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:01
-
22:39
-
22:32
-
22:31
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:01
-
21:53
-
21:47
-
21:43
-
21:33
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:14
-
21:04
-
20:59
-
20:48
Партнерский контент