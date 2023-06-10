Николас Отаменди продлил контракт с «Бенфикой»

Аргентинский защитник Николас Отаменди продлил контракт с португальской «Бенфикой». Об этом сообщается в «твиттере» клуба.

Новое соглашение с 35-летним защитником рассчитано до 2025 года.

Отаменди перешёл в «Бенфику» в 2020 году из «Манчестер Сити» за € 15 млн. В нынешнем сезоне Николас принял участие в 46 матчах команды во всех турнирах. В декабре 2022 года Отаменди выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины.

Нынешний сезон чемпионата Португалии «Бенфика» завершила на первой строчке турнирной таблицы. «Орлы» набрали 87 очков в 34 матчах, опередив финишировавший вторым «Порту» на два очка. Также «Бенфика» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила «Интеру» (0:2, 3:3).