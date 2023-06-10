Гендиректор «Интера»: не думаю, что всегда побеждает тот, кто больше тратит

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «нерадзурри» сыграют с «Манчестер Сити».

«Мы как на иголках, ведь не каждый день случается такое экстраординарное событие. Что касается команды, то на стадионе проводились тренировки, чтобы игроки могли пощупать газон, где завтра они, будучи главными героями, испытают острые ощущения от финала такого уровня. Это меня не пугает, все они отличные профессионалы, ими руководит опытный тренер, а клуб всячески поддерживает команду. Мы будем играть в свою игру.

Это самое важное событие футбольного сезона. Мы не переживали подобного вот уже 13 лет. Это шестой финал для «Интера», и мы войдём в историю вне зависимости от результата, хотя, конечно, хотим победить. Перед нами мечта, и будем надеяться, что она сбудется.

Я как менеджер испытываю большую гордость. Также благодарю своих помощников, Аусилио, Браччину, Дзанетти. Весь клуб ударно работал ради этой цели. Я не думаю, что здесь срабатывает логика, что побеждает тот, кто больше тратит. Есть некоторые ценности, которые в конечном итоге привели нас сюда. Нельзя не отметить и заслуги нашего молодого тренера. Впереди Индзаги ждёт путь, полный успехов. Симоне очень решительный в своём выборе.

Я также благодарю болельщиков, в этом году «Интер» установил рекорд посещаемости. Надеюсь, что наша мечта сбудется», – цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.