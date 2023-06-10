Полузащитник «Краснодара» Сперцян: настрой на Суперфинал Кубка — всё или ничего!

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором команде Владимира Ивича предстоит сыграть с ЦСКА.
«Какой матч запомнился больше всего на пути к финалу? Назову игру с «Акроном». Тот матч был самым запоминающимся и сложным. Хочу сказать, что на них мы настраивались как на одну из сильных команд РПЛ. Они хорошо оборонялись, и было сложно. Только по пенальти мы смогли тольяттинцев переиграть.
Но пенальти тоже нужно забить, это не так уж легко. У всех в команде есть мечта – победа в Кубке России. От игры к игре мы шли к этому долгожданному матчу и понимаем, что он имеет огромное значение не только лично для каждого футболиста, но и для клуба, города и, конечно же, нашего президента.
Будем играть и за Сергея Николаевича персонально. Не надоело ли играть с ЦСКА? Точно нет. ЦСКА – очень сильный соперник, с которым интересно играть. Думаю, в финале будет совсем другая игра, нежели те, которые были ранее. Там будет иной настрой, все будут биться.
Но важно не перегореть, оставаться с холодной головой. У нас молодая команда, нам важно сдерживать себя. Как сложится матч, сказать сложно. Главное, что мы выйдем, чтобы победить, другого не дано. Нам нужно сплотиться, стоять друг за друга на поле, и только так мы сможем добиться победы.
Хотим показать свой лучший футбол. Настрой на Суперфинал — всё или ничего!» — приводит слова Сперцяна пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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