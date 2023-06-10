«Лидс» объявил об окончательном соглашении по продаже клуба

Американская группа 49ers Enterprises достигла договорённости с владельцем «Лидс Юнайтед» Андреа Радриззани о покупке его пакета акций английского клуба.

«Лидс» подтверждает, что между Aser Ventures и 49ers Enterprises достигнуто соглашение о покупке клуба. Обе стороны продолжат проработку деталей, и вскоре появятся новые подробности», — говорится в заявлении «Лидса».

49ers Enterprises — инвестиционное подразделение франшизы San Francisco 49ers, а её президентом является Парааг Марат, который занял должность вице-президента «павлинов» в 2021 году. Радриззани возглавил клуб в 2017 году и владел 57% акций «Лидса», но решил расстаться со своим пакетом акций после провального сезона в исполнении «белых».

Клуб за сезон уволил троих тренеров и спортивного директора испанца Виктора Орту, в конце концов вылетев из английской Премьер-лиги спустя три сезона после возвращения в элиту под руководством аргентинца Марсело Бьельсы. Стоимость клуба резко упала после вылета, и эта сделка позволит американской группе разумно инвестировать средства, чтобы сбалансировать бюджет.

Следует добавить, что соглашение о продаже должен одобрить премьер-министр страны. Этот процесс может длиться несколько недель, поскольку регламент требует тщательной проверки во избежание того, чтобы английским клубом завладели неплатёжеспособные собственники или дельцы, чьи средства поступают от незаконных предприятий.