Луис Суарес заявил, что договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одной команде

Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за «Гремио», рассказал, что договорился закончить карьеру в одной команде со своими бывшими одноклубниками по каталонскому клубу — Лионелем Месси и Неймаром.
«С Неймаром мы ещё в «Барселоне» договорились. Мы надеемся провести последние дни нашей карьеры в одном клубе. Просто наслаждаться радостью футбола, играть в футбол так, как нам нравится, и закончить карьеру вместе.
Конечно, я не знаю, не поменял ли Неймар своё мнение. В конце концов, никто не может предсказывать будущее. Но с Месси мы точно закончим карьеру в одной команде», — приводит слова Суареса Sportskeeda со ссылкой на AlbicelesteTalk.
Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года, но он имеет право досрочно освободиться от условий контракта и при желании может воспользоваться этим правом для перехода в «Интер Майами».
Месси и Суарес добивались высоких результатов, играя вместе в Каталонии, и сейчас ходят слухи, что аргентинец активно оказывает влияние на уругвайца в вопросе смены клуба.
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