«Барселона» не подпишет Неймара из-за его образа жизни

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не вернётся в «Барселону».

Как сообщает Sport, «Барселону» смущает образ жизни футболиста. Второй фактор, который затрудняет переход, — это частые травмы Неймара.

Кроме того, «Барселона» не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать, из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар выставлен на трансфер, а к нему проявляют интерес несколько клубов АПЛ.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар показал баскетбольные навыки под руководством Батлера: