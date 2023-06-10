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«Барселона» не подпишет Неймара из-за его образа жизни

«Барселона» не подпишет Неймара из-за его образа жизни
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не вернётся в «Барселону».

Как сообщает Sport, «Барселону» смущает образ жизни футболиста. Второй фактор, который затрудняет переход, — это частые травмы Неймара.

Кроме того, «Барселона» не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать, из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар выставлен на трансфер, а к нему проявляют интерес несколько клубов АПЛ.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар показал баскетбольные навыки под руководством Батлера:

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