Рюдигер вступил в конфликт с болельщиком в аэропорту из-за просьбы дать автографы

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту во Франкфурте.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как Рюдигер в аэропорту вступил в короткую словесную перепалку с, предположительно, «охотником за автографами». Мужчина попросил несколько автографов, что не понравилось футболисту.

«Ты не фанат, ты торговец. Крутой парень, я тебя боюсь. Дебил», – приводит слова Рюдигера Goal.

Спустя время Рюдигер публично извинился перед болельщиком.

Напомним, 29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.