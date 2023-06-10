УЕФА открыл дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков в финале Лиги конференций

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Вест Хэма» и «Фиорентины» из-за поведения болельщиков в финале Лиги конференций, сообщает официальный сайт организации.
Обе команды обвиняют в метании предметов фанатами. Также в отношении «молотобойцев» санкции могут быть применены за выход зрителей на поле, в отношении «фиалок» — за зажигание файеров.
Напомним, во время финального матча Лиги конференций — 2022/2023 фанаты «Вест Хэма» рассекли голову капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги, бросив в него пластиковые стаканы с пивом.
В решающем матче еврокубка победу одержал «Вест Хэм» со счётом 2:1. Счёт в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счёт, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма» на 67-й минуте. «Молотобойцы» забили победный мяч на 90-й минуте: отличился Джаррод Боуэн.
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