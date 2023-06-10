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Де Брёйне ответил на вопрос о любви с первого взгляда с Холандом

Де Брёйне ответил на вопрос о любви с первого взгляда с Холандом
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о взаимопонимании с нападающим команды Эрлингом Холандом.

«Была ли это любовь с первого взгляда? Нет, я счастлив со своей женой! Не знаю, как это описать. Это то, что я не могу объяснить, иногда у тебя возникает чувство к игроку и ты просто понимаешь, чего он хочет. Мы очень хорошо сработались, и он начал забивать с невероятной скоростью. Он встроился в команду, он важен для нас», — приводит слова Де Брёйне BBC.

В сезоне-2022/2023 на счету норвежского форварда 52 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов:

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