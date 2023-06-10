Хосеп Гвардиола раскрыл секрет успешного тренерства

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что необходимо специалисту для достижения результатов.

«Нужно иметь хороших игроков. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот мой успех. Я не шучу.

У каждого успешного тренера есть сильная организация и хорошие футболисты. Ни один тренер не забил ни единого гола», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Сегодня, 10 июня, «Манчестер Сити», выигравший в этом сезоне чемпионат и Кубок Англии, встретится в финале Лиги чемпионов с «Интером». Напомним, на стадии полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).

Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов: