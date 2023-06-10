Индзаги рассказал о cекретном плане «Интера» по игре против Холанда в финале ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги накануне матча с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов высказался о форварде «горожан» Эрлинге Холанде.

«Знаем, как силён Холанд. Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать его. Но вся команда должна хорошо сыграть, чтобы не дать Холанду и «Сити» сыграть в полную силу. «Манчестер Сити» прекрасно атакует и хорошо защищается. Постараемся сыграть в свою игру», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

Сегодня, 10 июня, «Манчестер Сити», выигравший в этом сезоне чемпионат и Кубок Англии, встретится в финале Лиги чемпионов с «Интером». Напомним, на стадии полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).

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