Хави назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал полузащитника «Аль-Садда» Санти Касорлу лучшим игроком, которого он тренировал.

«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.

Касорла – игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», – приводит слова Хави ESPN со ссылкой на Jijantes.

Напомним, Хави и Касорла вместе работали в составе «Аль-Садда» в Катаре.

По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» под руководством Хави завоевала чемпионство, набрав 88 очков. На втором месте финишировал «Реал» (78).

Хави и Иньеста тепло обнялись после долгой разлуки: