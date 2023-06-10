Хави назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал полузащитника «Аль-Садда» Санти Касорлу лучшим игроком, которого он тренировал.
«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.
Касорла – игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», – приводит слова Хави ESPN со ссылкой на Jijantes.
Напомним, Хави и Касорла вместе работали в составе «Аль-Садда» в Катаре.
По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» под руководством Хави завоевала чемпионство, набрав 88 очков. На втором месте финишировал «Реал» (78).
Хави и Иньеста тепло обнялись после долгой разлуки:
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2023
-
04:43
-
04:31
-
04:10
-
04:02
-
04:01
-
03:53
-
03:40
-
03:32
-
03:13
-
03:03
-
02:47
-
02:19
-
02:11
-
01:54
-
01:41
-
01:32
-
00:56
-
00:52
-
00:43
-
00:34
-
00:26
-
00:18
-
00:09
-
00:04
-
00:03
- 9 июня 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:48
-
23:36
-
23:23
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:01
-
22:39
Партнерский контент