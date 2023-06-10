Врачи прокомментировали состояние Серхио Рико

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико, вновь введённый в состояние искусственной комы, стал чувствовать себя лучше, сообщает L'Équipe со ссылкой на слова одного из врачей клиники, где проходил лечение футболист.

«Есть обнадеживающие признаки, но мы должны оставаться очень осторожными», — прокомментировал состояние голкипера один из работников севильской больницы.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь.

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