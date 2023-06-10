Федерико Кьеза принял решение покинуть «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза решил покинуть туринский клуб, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, руководство «старой синьоры» оценивает 25-летнего итальянца в € 30–35 млн. В трансфере вингера заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль».
В недавно завершившемся сезоне Серии А Кьеза провёл 21 матч. На счету форварда пять результативных передач и два забитых мяча. Кроме того, итальянский нападающий забил по одному голу в Лиге Европы и Кубке Италии.
Напомним, Кьеза пополнил состав «Ювентуса» в октябре 2020 года. Сначала вингер выступал за туринский клуб на правах арендованного футболиста, затем «Ювентус» осуществил полноценный трансфер. Текущая стоимость игрока составляет € 50 млн.
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