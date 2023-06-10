Ультрас «Шахтёра»: этот «эффективный менеджмент» потерял одного из самых крутых тренеров

В твиттер-аккаунте ультрас «Шахтёра» «Кроты» прокомментировали новость о том, что главный тренер Игор Йовичевич покинет клуб.

«Боже, этот «эффективный менеджмент» потерял крутейшего тренера за последние годы. Хотя может ли что-нибудь нормальное долго продержаться при этом «эффективном менеджменте»?

Спасибо, Игор Йовичевич! Ты сделал команду пацанов, за которую хочется болеть. Команду, которая бьётся. С характером. И благодарим за политическую позицию!» – говорится в сообщении.

Недавно украинские СМИ сообщили, что решение прекратить сотрудничество с Йовичевичем принял лично владелец клуба Ринат Ахметов.

«Шахтёр» стал чемпионом Украины сезона-2022/2023. Клуб опередил ближайшего преследователя «Днепр-1» на пять очков.