Президент «ПСЖ» сыграл важную роль в переговорах о покупке «МЮ» катарским шейхом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сыграл важную роль в переговорах о приобретении «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом Джасимом бен Джабер Аль-Тани. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, изначально команда шейха Джасима обратилась к Аль-Хелаифи, чтобы проконсультироваться насчёт стоимости «Манчестер Юнайтед», которую катарцам озвучили нынешние владельцы «красных дьяволов» Глэйзеры.
Аль-Хелаифи позднее встретился с Глэйзерами и Raine Group, американским банком, который занимается продажей «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить предполагаемое приобретение клуба катарским шейхом.
По правилам УЕФА, если у двух команд будет один и тот же владелец, то они не имеют права выступать в одном турнире, что в потенциале может сделать невозможным участие в еврокубках «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» одновременно.
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