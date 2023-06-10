Неймар: Месси — один из моих лучших друзей, подарок, который преподнёс мне футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о решении своего бывшего одноклубника форварда Лионеля Месси перейти в американский «Интер Майами», отметив, что заранее знал о решении аргентинца, которого считает одним из своих лучших друзей.

«Переход Месси в «Интер Майами»? Я уже знал об этом. Месси — один из моих лучших друзей, подарок, который преподнёс мне футбол. Мне посчастливилось познакомиться с ним, поиграть вместе, а потом мы стали друзьями. Я уже знал, что он перейдёт в Майами, мы обсудили это. Я сказал ему, что будет очень счастлив благодаря городу, образу жизни, которые есть здесь, в Майами. Я уверен, что Лео изменит лигу. Думаю, она станет намного популярнее. Так что, я думаю, всем следует наслаждаться его игрой и наблюдать за ним, потому что, к сожалению, ничто не вечно… И, очевидно, это было не очень приятно — видеть, как он покидает Париж», — приводит слова Неймара «твиттер» PSG Report со ссылкой на NBA Brasil.

35-летний Месси объявил о переходе в «Интер Майами» по окончании сезона в составе «ПСЖ», где он провёл два года.

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