Колумбийская пресса: Хамес продолжит карьеру в «Бока Хуниорс»

Полузащитник Хамес Родригес будет игроком «Бока Хуниорс», сообщает репортёр колумбийского Blu Radio Хавьер Эрнандес Боннет. Журналист утверждает, что группа бизнесменов встретилась с намерением сделать игроку предложение, которое ранее делал «Ботафаго».

Контракт с аргентинским клубом будет рассчитан на три сезона.

Именно в аргентинской лиге полузащитник начал свою карьеру в сезоне-2008/2009. Это был клуб «Банфилд». Оттуда Хамес перебрался в «Порту», где провёл три сезона. В 2013 году колумбиец стал игроком «Монако». Показав впечатляющие результаты во Франции, Хамес перешёл в мадридский «Реал», где обрёл свою пиковую форму. Сезоны-2017/2018 и 2018/2019 он провёл в аренде в «Баварии». В 2020-м полузащитник перешёл в «Эвертон», в следующем сезоне его приобрёл катарский «Аль-Райян». В сезоне-2022/2023 Хамес присоединился к «Олимпиакосу», но уже в апреле разорвал контракт с клубом.