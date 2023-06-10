Экс-игрок «ПСЖ» назвал проблемой одержимость владельцев клуба победой в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, сейчас выступающий за «Атлетик», раскритиковал подход руководства парижан, при котором от футболистов требуют выиграть Лигу чемпионов.

«Проблема «ПСЖ» в одержимости Лигой чемпионов. Когда катарцы купили клуб, они говорили только об этом. Я считаю это ошибкой, потому что из этой одержимости вытекают требования, которым вы не можете соответствовать. Болельщик слышит это и потом требует выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не сталкивался с таким требованием, даже в Манчестере. В Париже, что бы вы ни делали, если вы не выиграете Лигу чемпионов, это будет катастрофой. Я считаю это несправедливым.

В мой первый год мы были близки к победе в Лиге чемпионов. Мы проиграли финал «Баварии», но я считаю требования выиграть этот турнир неоправданными», — приводит слова Эрреры TyC Sports.