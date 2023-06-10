Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Переходные матчи. Факел — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «ПСЖ» назвал проблемой одержимость владельцев клуба победой в Лиге чемпионов

Экс-игрок «ПСЖ» назвал проблемой одержимость владельцев клуба победой в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, сейчас выступающий за «Атлетик», раскритиковал подход руководства парижан, при котором от футболистов требуют выиграть Лигу чемпионов.

«Проблема «ПСЖ» в одержимости Лигой чемпионов. Когда катарцы купили клуб, они говорили только об этом. Я считаю это ошибкой, потому что из этой одержимости вытекают требования, которым вы не можете соответствовать. Болельщик слышит это и потом требует выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не сталкивался с таким требованием, даже в Манчестере. В Париже, что бы вы ни делали, если вы не выиграете Лигу чемпионов, это будет катастрофой. Я считаю это несправедливым.

В мой первый год мы были близки к победе в Лиге чемпионов. Мы проиграли финал «Баварии», но я считаю требования выиграть этот турнир неоправданными», — приводит слова Эрреры TyC Sports.

Материалы по теме
Эррера: у Месси не было конфликта с Мбаппе. Почему СМИ убивают одного, восхваляя другого?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023