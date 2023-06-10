Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке

Елена Максимова, девушка российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, в социальных сетях поделилась фотографией с обручальным кольцом.
Фото: Личный архив Елены Максимовой
«Мой бесконечно», — написала Максимова под публикацией фотографий, на одной из которых и сам Алексей Миранчук.
Футболист со своей возлюбленной встречаются уже несколько лет, в 2020 году они вместе переехали в Италию, когда Миранчуку поступило предложение перейти в «Аталанту».
Алексей Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Срок арендного соглашения завершится 30 июня. В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии Миранчук провёл 29 матчей, забил четыре мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника два матча в Кубке Италии. Результативными действиями игрок не отметился.
- 10 июня 2023
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