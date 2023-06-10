«Марсель» заинтересован в приобретении Эдуарда Сперцяна
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Французский «Марсель» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Грач Хачатрян.
Ранее стало известно, что амстердамский «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» о трансфере 23-летнего полузащитника. Нидерландский клуб готов заплатить за Сперцяна € 9 млн. По информации «Чемпионата», «Краснодар» будет готов продать «Аяксу» футболиста сборной Армении за € 10 млн плюс бонусы.
Сперцян сыграл 40 матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне, отметившись 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Завтра, 11 июня, полузащитник может сыграть свой последний матч за краснодарцев. Команда Сперцяна встретится с московским ЦСКА в финале Кубка России.
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