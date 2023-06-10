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Пономарёв: Промес — это дешёвое повидло. Я знаю этих чёрных! Они все пижонистые

Пономарёв: Промес — это дешёвое повидло. Я знаю этих чёрных! Они все пижонистые
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе, жёстко раскритиковав нидерландского форварда за пижонство.

«Промес — это дешёвое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьёт один мяч, ну, может, два. Я вижу всё по его манере игры и физиономии. Я знаю хорошо этих чёрных, ё-моё! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни. Что африканцы, что южноамериканцы — это один чёрт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выёживаются постоянно», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

По итогам прошедшего сезона Промес получил приз как лучший игрок по мнению болельщиков. Форвард «Спартака» занял второе место в гонке бомбардиров, уступив верхнюю строчку нападающему «Зенита» Малкому.

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