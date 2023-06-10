Чалов — о том, что важнее, Кубок или РПЛ: сил хватало и там и там

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что «армейцы» не выбирали приоритетных турниров, поскольку у них были силы и на РПЛ, и на Кубок России.

«Приоритетного турнира не было. Так как в еврокубках мы не играем, сил хватало и там и там. Другое дело, что кубковые матчи всё равно играешь с особенным настроением. Цена ошибки больше, концентрация выше», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Чалов же сейчас является самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка — четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.