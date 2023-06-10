Чалов — о новом формате Кубка: было однозначно интересно

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о формате Кубка России, который был изменён в сезоне-2022/2023.

«Честно говоря, до конца поняли, что к чему, только тогда, когда уже вышли из группы. Начали смотреть, с кем будем играть дальше. Но формат интересный, мне понравился. Удачное решение. Конечно, у кого-то к этому формату есть вопросы. Может, будут корректировки в будущем. Но все понимали, для чего это сделано. Что касается того, что проигравшая команда имеет ещё один шанс, то тут вариант из киберспорта, как мне кажется. Надо чуть привыкнуть. Но за счёт такого количества интересных матчей было однозначно интересно следить за Кубком», — цитирует Чалова пресс-служба РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром».