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Широков: «Спартак» каждый год думает, что будет конкурентом «Зенита», но они нестабильны

Широков: «Спартак» каждый год думает, что будет конкурентом «Зенита», но они нестабильны
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков высказался о способности красно-белых навязывать конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

«Вижу ли я «Спартак» среди конкурентов «Зенита»? По крайней мере, «Спартак» каждый год думает, что будет конкурентом. Но они сами должны быть более стабильными. В весну они входили как главные конкуренты «Зенита», но начало не задалось, а дальше уже не знаю, что произошло. Может, психологически надломились. Будь чуть другое начало, боролись бы с «Зенитом» до конца. Глядишь, и выиграли бы», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. «Спартак» занял третье место в итоговой турнирной таблице.

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