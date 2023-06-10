Широков: «Спартак» каждый год думает, что будет конкурентом «Зенита», но они нестабильны
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков высказался о способности красно-белых навязывать конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.
«Вижу ли я «Спартак» среди конкурентов «Зенита»? По крайней мере, «Спартак» каждый год думает, что будет конкурентом. Но они сами должны быть более стабильными. В весну они входили как главные конкуренты «Зенита», но начало не задалось, а дальше уже не знаю, что произошло. Может, психологически надломились. Будь чуть другое начало, боролись бы с «Зенитом» до конца. Глядишь, и выиграли бы», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».
«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. «Спартак» занял третье место в итоговой турнирной таблице.
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