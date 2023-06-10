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«Мой сон абсолютно священен». Игрок «Манчестер Сити» раскрыл свой секрет успеха

«Мой сон абсолютно священен». Игрок «Манчестер Сити» раскрыл свой секрет успеха
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, как его карьере помогают здоровый сон и диета.

«Мой рецепт успеха? Есть много вещей. Например, мой сон для меня абсолютно священен. Я могу спать от восьми до десяти часов, после чего я действительно готов на 100 процентов. С тех пор как у меня родился сын, спать я должен бы был меньше. Но я очень благодарен моей жене, потому что она почти всегда встаёт ночью и заботится о малыше.

Зато днём, когда малыш улыбается мне, все остальные заботы и проблемы по-настоящему забываются. Мне никогда раньше не удавалось отвлечься от мыслей о своей карьере, как я могу сейчас, когда играю с сыном.

Диета? Я забочусь о себе, как могу. Как можно меньше углеводов, мясо на пару, но не слишком много и не слишком мало порций. Иногда я совсем не могу без сладкого, но ем его гораздо меньше, чем в подростковом возрасте», — приводит слова Гюндогана Sport1.

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