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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Интер», 10 июня: статистика личных встреч команд перед финалом ЛЧ

«Манчестер Сити» — «Интер»: статистика личных встреч команд перед финалом ЛЧ
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В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды ещё ни разу не встречались в официальных матчах — только в товарищеских играх, а также на предсезонных турнирах. Последний такой матч состоялся в 2011 году. На предсезонном турнире в Дублине (Ирландия) «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2022/2023. «Интер» финишировал в чемпионате Италии на третьем месте.

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