Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин не смог назвать фаворита Суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»

Юрий Сёмин не смог назвать фаворита Суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России. Завтра, 11 июля, в решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

«В Кубке никогда не было фаворита — как раз этим и интересен данный турнир. Мы помним «Акрон», который чуть не дошёл до финала. Они побеждали команды, которые казались лидерами и боролись за Кубок. Я не могу назвать фаворита в предстоящем Суперфинале Кубка России», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. «Краснодар» стал шестым.

Материалы по теме
Галицкий был против финалов Кубка России в «Лужниках». Он даже зарубился с Гинером
Галицкий был против финалов Кубка России в «Лужниках». Он даже зарубился с Гинером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023