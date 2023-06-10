Юрий Сёмин не смог назвать фаворита Суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России. Завтра, 11 июля, в решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

«В Кубке никогда не было фаворита — как раз этим и интересен данный турнир. Мы помним «Акрон», который чуть не дошёл до финала. Они побеждали команды, которые казались лидерами и боролись за Кубок. Я не могу назвать фаворита в предстоящем Суперфинале Кубка России», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. «Краснодар» стал шестым.