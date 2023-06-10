Чалов — о выборе между серебром РПЛ и Кубком: по-настоящему ценно только первое место

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что победа в Кубке России приоритетнее, чем второе место в лиге.

«Конечно, хотелось бы и то и то. Но, наверное, в приоритете был бы Кубок: всё-таки это трофей, который останется в истории. В футболе, как и в любом виде спорта, по-настоящему ценно только первое место», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Чалов же сейчас является самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка — четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.