Чалов — о выборе между серебром РПЛ и Кубком: по-настоящему ценно только первое место
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что победа в Кубке России приоритетнее, чем второе место в лиге.
«Конечно, хотелось бы и то и то. Но, наверное, в приоритете был бы Кубок: всё-таки это трофей, который останется в истории. В футболе, как и в любом виде спорта, по-настоящему ценно только первое место», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.
Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Чалов же сейчас является самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка — четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.
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