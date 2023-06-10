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В «Енисее» сообщили, что тренер Вадим Гаранин покинул клуб

В «Енисее» сообщили, что тренер Вадим Гаранин покинул клуб
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал, что Вадим Гаранин покинул тренерский штаб красноярского клуба.

«После полосы неудач начали спрашивать друг друга, в чём причина. Увидели кризис по многим аспектам. Поговорили, разобрались и приняли решение, что концовку будет проводить другой тренерский штаб, потому что четвёртое место ускользало из рук. Мы нормально и профессионально разошлись.

Вадим Вячеславович с тренерским штабом многое сделал для команды в прошлом году. В интересах клуба приняли непростое и сложное решение, без всяких претензий и обид пожали друг другу руки. Это футбол», — приводит слова Ивахова «Матч ТВ».

«Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге и принимает участие в стыковых матчах. В первой игре красноярцы уступили воронежскому «Факелу» — 0:1.

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