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«Фильтр исправляет ошибки». «Зенит» выложил фото Месси в форме клуба вместо «Интер Майами»

«Фильтр исправляет ошибки». «Зенит» выложил фото Месси в форме клуба вместо «Интер Майами»
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Санкт-петербургский «Зенит» в своём «твиттере», рассчитанном на англоговорящую аудиторию, пошутил над новостью о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский «Интер Майами».

Фото: «Твиттер»

В посте «Зенита» Месси в форме «Интер Майами» меняет свою клубную футболку на сине-бело-голубую. Петербуржцы описали происходящее так: «Фильтр исправляет трансферные ошибки».

Фото: «Твиттер»

Напомним, последние два сезона 35-летний Месси провёл в составе французского «ПСЖ». По окончании сезона-2022/2023 аргентинский нападающий стал свободным агентом и объявил о своём переходе в «Интер Майами». Месси рассказал, что принял решение отказаться от предложения вернуться в «Барселону», в которой выступал долгое время до перехода в «ПСЖ».

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