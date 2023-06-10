«Челси» связывался с «Миланом» для покупки Меньяна

«Челси» контактировал с «Миланом» насчёт потенциального трансфера голкипера Мика Меньяна, однако итальянский клуб не готов прощаться с французом, сообщает L’Equipe.

Лондонский клуб недоволен игрой своих действующих вратарей — Кепы Аррисабалаги и Эдуарда Менди.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Мик Меньян сыграл за «Милан» в 22 матчах, в которых пропустил 21 гол. За этот сезон итальянской лиги на счету вратаря восемь «сухих» матчей.

В этом сезоне «Милан» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где встретился со своим историческим соперником «Интером» и потерпел поражение (3:0 в пользу «Интера» по сумме двух встреч).

«Челси» завершил АПЛ на 12-м месте, лишив себя возможности поучаствовать в еврокубках следующего сезона.