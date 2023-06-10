«Огромной разницы в уровне нет». Нападающий «Родины» Калмыков — о матче с «Пари НН»

Нападающий «Родины» Амур Калмыков поделился ожиданиями от ответного переходного матча за право на участие в Российской Премьер-Лиге с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой встрече «Родина» проиграла — 0:3.

«Не знаю, как всё сложится. По моему ощущению, если мы забьём в первом тайме – неважно, вначале или в концовке – это станет фактором в нашу пользу. Да, «Пари НН» играет на своём поле, при своих болельщиках. Но при всём уважении к сопернику они также играют в стыках. Так почему же нам нереально забить три мяча?

С «Пари НН» можно играть? Не только можно, но и нужно. Огромной разницы в уровне между нами нет. После первого матча журналисты задавали мне вопросы, что мы не могли подстроиться под скорости «Пари НН», пропустили быстрый мяч. Считаю, что такие рассуждения — полный бред!

Пропустили быстрый гол, возможно, из-за волнения. У нас в составе много молодых ребят, которые шесть-семь месяцев назад во Второй лиге играли. Только-только прошли Первую лигу – и тут сразу такой важный матч. Понятно, что кто-то переволновался. Кто-то ранее не играл на таком уровне. Считаю, по этой причине в начале матча у нас была нервозность.

Но посмотрите, что было потом. Что, у «Пари НН» скорость стала ниже? Или мы стали быстрее играть? Если бы «Пари НН» был быстрее нас, то мы бы мяча не касались. А по сути, как раз они не касались мяча, забив только на контратаках», — приводит слова Калмыкова официальный сайт «Родины».