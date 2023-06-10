«Огромной разницы в уровне нет». Нападающий «Родины» Калмыков — о матче с «Пари НН»

Нападающий «Родины» Амур Калмыков поделился ожиданиями от ответного переходного матча за право на участие в Российской Премьер-Лиге с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой встрече «Родина» проиграла — 0:3.
«Не знаю, как всё сложится. По моему ощущению, если мы забьём в первом тайме – неважно, вначале или в концовке – это станет фактором в нашу пользу. Да, «Пари НН» играет на своём поле, при своих болельщиках. Но при всём уважении к сопернику они также играют в стыках. Так почему же нам нереально забить три мяча?
С «Пари НН» можно играть? Не только можно, но и нужно. Огромной разницы в уровне между нами нет. После первого матча журналисты задавали мне вопросы, что мы не могли подстроиться под скорости «Пари НН», пропустили быстрый мяч. Считаю, что такие рассуждения — полный бред!
Пропустили быстрый гол, возможно, из-за волнения. У нас в составе много молодых ребят, которые шесть-семь месяцев назад во Второй лиге играли. Только-только прошли Первую лигу – и тут сразу такой важный матч. Понятно, что кто-то переволновался. Кто-то ранее не играл на таком уровне. Считаю, по этой причине в начале матча у нас была нервозность.
Но посмотрите, что было потом. Что, у «Пари НН» скорость стала ниже? Или мы стали быстрее играть? Если бы «Пари НН» был быстрее нас, то мы бы мяча не касались. А по сути, как раз они не касались мяча, забив только на контратаках», — приводит слова Калмыкова официальный сайт «Родины».
- 10 июня 2023
-
12:53
-
12:50
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:12
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:34
-
10:32
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:18
-
10:17
-
10:12
-
10:10