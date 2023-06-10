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В «Урале» высказались о будущем в команде Олега Шатова

В «Урале» высказались о будущем в команде Олега Шатова
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Олега Шатова, сообщив, что решение о будущем футболиста в команде зависит только от него самого.

«Шатов сейчас проходит восстановление. Дай бог, чтобы всё у него получилось! Если выздоровеет, будет продолжать играть. Не выздоровеет — сам будет принимать решение. Это нужно спрашивать у Олега. Считаю, что он не закончил свою карьеру и может ещё играть. Будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления», — приводит слова Иванова Sport24.

Контракт 32-летнего Шатова с «Уралом» рассчитан до июня 2023 года. Об уходе полузащитника из екатеринбургского клуба официально объявлено не было.

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