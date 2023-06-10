На Суперфинал Кубка России реализовано более 46 тыс. билетов

На Суперфинал Кубка России, который состоится 11 июня на стадионе «Лужники», реализовано более 46 тыс. билетов, сообщает РФС.

Общая вместительность «Лужников» составляет 81 тыс. зрителей.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка является Фёдор Чалов — на его счету четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.

ЦСКА стал победителем Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). Краснодарцы пробились в суперфинал через Путь регионов.