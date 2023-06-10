Широков: не думаю, что «Спартак» или ЦСКА засуживают. Судьи ошибаются, как и футболисты

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о работе судей в прошедшем сезоне РПЛ, отметив, что не считает, что какую-либо команду чемпионата засуживают. Также экс-футболист посоветовал «Спартаку» больше внимания обращать на свою игру, а не жаловаться на судейство.
«Как мне судейство в этом сезоне в РПЛ? Каждый год кому‑то не нравится судейство. Это нормальная история. Ну кто‑то считает, что его засудили.
«Спартак» говорил об этом? Поэтому, наверное, они и не могут выиграть. Когда будут больше внимания обращать на свою игру, тогда будут лучше результаты. Не думаю, что сейчас кого‑то — «Спартак», ЦСКА или «Динамо» — засуживают. Тем более когда всё под микроскопом разбирается. Ошибки, безусловно, есть, ну так и футболисты ошибаются. Почему на это не обращают внимания?» — приводит слова Широкова «Матч ТВ».
- 10 июня 2023
-
12:53
-
12:50
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:12
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:34
-
10:32
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:18
-
10:17
-
10:12
-
10:10