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Широков: не думаю, что «Спартак» или ЦСКА засуживают. Судьи ошибаются, как и футболисты

Широков: не думаю, что «Спартак» или ЦСКА засуживают. Судьи ошибаются, как и футболисты
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о работе судей в прошедшем сезоне РПЛ, отметив, что не считает, что какую-либо команду чемпионата засуживают. Также экс-футболист посоветовал «Спартаку» больше внимания обращать на свою игру, а не жаловаться на судейство.

«Как мне судейство в этом сезоне в РПЛ? Каждый год кому‑то не нравится судейство. Это нормальная история. Ну кто‑то считает, что его засудили.

«Спартак» говорил об этом? Поэтому, наверное, они и не могут выиграть. Когда будут больше внимания обращать на свою игру, тогда будут лучше результаты. Не думаю, что сейчас кого‑то — «Спартак», ЦСКА или «Динамо» — засуживают. Тем более когда всё под микроскопом разбирается. Ошибки, безусловно, есть, ну так и футболисты ошибаются. Почему на это не обращают внимания?» — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

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