«Пари НН» — «Родина»: стартовые составы команд на стыковой матч

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В ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся «Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Стоцкий, Жигулёв, Севикян, Михайлов, Калинский, Рыбчинский, Сулейманов.

«Родина»: Айдаров, Плиев, Крижан, Байтуков, Фищенко, Уэсли, Дмитриев, Гордюшенко, Тимошенко, Колесниченко, Калмыков.

В первом матче «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 3:0. В составе нижегородцев отличились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.