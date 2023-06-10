«Ливерпуль» связывался с агентами Павара

«Ливерпуль» контактировал с агентами французского защитника Бенжамена Павара, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своей статье на сайте Caught Offside.
Английская команда планирует приобрести защитника «Баварии» и поэтому уже обсуждает трансфер с его агентами.
«Бенжамен Павар проинформировал клуб о том, что хочет перейти летом. Его агенты уже ведут переговоры с другими клубами. «Ливерпуль» сейчас является одним из возможных кандидатов.
Ранее уже было известно об интересе «Челси» и «Барселоны», а также итальянских «Милана» и «Интера», – написал Фальк.
В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Бенжамен Павар провёл 30 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Игрок присоединился к «Баварии» в сезоне-2019/2020 и выступает за клуб уже на протяжении четырёх сезонов.
- 10 июня 2023
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