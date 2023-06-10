Галактионов: Дзюба — топ-игрок, который доказал всем, что является одним из лучших

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой, назвав того одним из лучших игрока на своей позиции. Также специалист отметил помощь, которую форвард оказывает команде и на поле, и за его пределами.

«Что касается Артёма: это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле.

С переподписанием не возникло никаких проблем. Общим мнением с руководством клуба было продолжить сотрудничество с Артёмом и дальше во благо «Локомотива» решать задачи поступательного характера, чтобы вернуть наш клуб на лидирующие позиции, где он и должен быть в следующем сезоне», — сказал Галактионов в интервью пресс-службе «Локомотива».

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Весной московский клуб подписал новый контракт с нападающим по схеме «1+1».