Евгений Бушманов: шансы «Краснодара» и ЦСКА в Суперфинале Кубка России абсолютно равны

Бывший футболист Евгений Бушманов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России. Завтра, 11 июня, в решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

«От Суперфинала Кубка России жду интересной игры. Надеюсь, что придёт как можно больше болельщиков. В прошлом году было здорово, когда собрался полный стадион на игру «Спартака» и «Динамо». И жду качественной игры — обе команды в хорошей форме, будет интересно.

Не вижу фаворита в паре «Краснодара» и ЦСКА. Наверное, в последней игре «Краснодар» даже больше владел преимуществом, нежели ЦСКА. Но в целом была равная игра. Думаю, что и в этом матче фаворита нет — шансы абсолютно равны», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.