Евгений Бушманов: шансы «Краснодара» и ЦСКА в Суперфинале Кубка России абсолютно равны

Бывший футболист Евгений Бушманов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России. Завтра, 11 июня, в решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.
«От Суперфинала Кубка России жду интересной игры. Надеюсь, что придёт как можно больше болельщиков. В прошлом году было здорово, когда собрался полный стадион на игру «Спартака» и «Динамо». И жду качественной игры — обе команды в хорошей форме, будет интересно.
Не вижу фаворита в паре «Краснодара» и ЦСКА. Наверное, в последней игре «Краснодар» даже больше владел преимуществом, нежели ЦСКА. Но в целом была равная игра. Думаю, что и в этом матче фаворита нет — шансы абсолютно равны», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 10 июня 2023
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:12