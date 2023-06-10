«В команде не будет равнодушных». Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к болельщикам команды по окончании сезона, поблагодарив фанатов за поддержку, а также пообещав, что в следующем году среди игроков не будет равнодушных и они будут биться за клуб с первой и до последней секунды.

«Дорогие и уважаемые болельщики футбольного клуба «Локомотив»! Огромное вам спасибо за ту невероятную поддержку, которую команда ощутила во второй части сезона.

И даже в непростые времена, когда команда находилась в очень сложной, неприятной ситуации в конце прошлого года, болельщики от нас не отвернулись. Нам очень приятно, что вы всецело и очень бурно поддерживаете нашу команду, ведь вы даёте дополнительную силу, энергию и вдохновение нашим ребятам. Когда они видят заполненные трибуны, это становится дополнительной мотивацией, ответственностью и невероятными эмоциями.

От себя могу сказать, что в команде не будет равнодушных. Наши футболисты будут биться с первой до последней секунды за клуб, будут радовать наших болельщиков хорошей, качественной игрой.

Когда мы вместе, мы способны решать серьёзные задачи. Мы обязательно сделаем всё, чтобы вернуть «Локомотив» на лидирующие позиции в Российской Премьер-Лиге. До встречи в новом сезоне!» — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».