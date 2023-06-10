«Пари НН» — «Родина»: Тимошенко вывел гостей вперёд на восьмой минуте

В эти минуты проходит ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Родина» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На восьмой минуте счёт открыл нападающий гостей Иван Тимошенко. Он не реализовал пенальти, назначенный за руку в штрафной нижегородцев, но первым успел на добивание после сейва Артура Нигматуллина.
Напомним, первый матч завершился победой нижегородцев со счётом 3:0.
«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.
- 10 июня 2023
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