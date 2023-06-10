Эрлинг Холанд: я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своей мечте выиграть Лигу чемпионов.

«Я всё ещё молод и могу многое улучшить. Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.

Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед». Когда я увидел празднования, я подумал, что хочу это сделать.

Да, я действительно слушаю гимн Лиги чемпионов в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня!» – цитирует норвежского футболиста BBC.

Финал Лиги чемпионов начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» будет соперничать с миланским «Интером».