Воспитанник ЦСКА Яковлев: хочу, чтобы родной клуб выиграл Кубок в финале с «Краснодаром»

Воспитанник ЦСКА, а ныне футболист «Пари НН» Владислав Яковлев сказал, что поддерживает московскую команду в суперфинале Кубка России.

«Надеюсь, что ЦСКА заберёт Кубок в это воскресенье. Жду ли медаль? Не, я не за это. Просто хочу, чтобы родной клуб выиграл.

Финал Кубка — это не чемпионат. Кому будет больше надо, тот и выиграет. В таких матчах на первый план выходят бойцовские качества и настрой», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка является Фёдор Чалов — на его счету четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.