«Реал» объявил о возвращении Браима Диаса спустя три сезона в «Милане»
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса, проведшего три последних сезона в аренде в итальянском «Милане».
Также «Реал» сообщил о продлении контракта с полузащитником до июня 2027 года. Предыдущее соглашение испанца с «Королевским клубом» истекало в 2025 году.
В составе «Милана» Диас выиграл чемпионат Италии в сезоне 2021/2022. У итальянского клуба не было права выкупа испанского футболиста.
В прошедшем сезоне 23-летний Диас сыграл 45 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Диаса в € 20 млн.
«Реал» занял второе место в прошедшем сезоне чемпионата Испании, уступив «Барселоне».
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