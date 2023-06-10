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«Пари НН» — «Родина»: гости повели в два мяча к 24-й минуте

«Пари НН» — «Родина»: гости повели в два мяча к 24-й минуте
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В эти минуты проходит ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Родина» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
10 июня 2023, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 8'   0:2 Калмыков – 24'

На 24-й минуте отличился нападающий «Родины» Амур Калмыков. Ранее, на восьмой минуте, счёт открыл нападающий гостей Иван Тимошенко.

Напомним, первый матч завершился победой нижегородцев со счётом 3:0.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.

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